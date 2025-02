Rijstrook A7 van Leek richting Groningen afgesloten wegens spoedreparatie aan vangrail

Lettelbert – In de nacht van vrijdag op zaterdag is een automobilist met zijn voertuig tegen de vangrail gebotst ter hoogte van Lettelbert. Door de klap raakte het voertuig en de vangrail behoorlijk beschadigd. De ernst van de verwondingen van de automobilist zijn niet bekend.



De aannemer zal vandaag met een spoedreparatie de defecte vangrail verwijderen en nieuwe terugplaatsen. Om dit veilig te kunnen uitvoeren is de linker rijstrook afgesloten. Verkeer mag met aangepaste snelheid van 90km/u passeren. Hoelang de werkzaamheden duren is op dit moment niet bekend. Automobilisten moeten rekening houden met mogelijke vertraging.

Foto's