Automobilist onder invloed van alcohol en drugs na achtervolging aangehouden

Een automobilist is zaterdag aan het einde van de middag door agenten aangehouden na een achtervolging. Dat meldt Oogtv op hun Site.

De automobilist was in bezit van een zogeheten geschorst rijbewijs. Wanneer iemand onder invloed van drugs een voertuig heeft bestuurd, bestaat er de mogelijkheid om een rijbewijs te schorsen. Toen agenten een controle uit wilden voeren, gaf de man geen gehoor aan een stopteken. Er volgde een achtervolging die al snel kon worden beëindigd. Daarop werd de bestuurder aangehouden.

Uit onderzoek bleek dat de man onder invloed van alcohol en drugs verkeerde. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Omdat de man al vaker is opgepakt voor verkeersmisdrijven, is zijn voertuig in beslag genomen.

