Winschoten – Aan de Piet Heinlaan / Abel Tasmanstraat in Winschoten is maandagmiddag een forse aanrijding ontstaan tussen twee voertuigen. De schade was fors.

Een voorrangsfout was de oorzaak. Berger Fruitema heeft de auto’s afgesleept. De politie noteerde de gegevens. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Foto's