Vals rijbewijs bij controle in Holwierde

Holwierde – Op zondag 16 februari 2025 stond er een bedrijfsauto stil in een onoverzichtelijke bocht in de buurt van Holwierde in gemeente Eemsdelta.

Vanwege de gevaarlijke situatie besloot de Marechaussee de bestuurder aan te spreken die achterin de laadruimte druk bezig was.

Tijdens de controle overhandigde de persoon een Brits rijbewijs. Na controle bleek te gaat om een vals rijbewijs. De persoon werd opgepakt voor valsheid in geschrift en naar Eelde Airport gebracht voor verder onderzoek.

Foto's