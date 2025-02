Tbs’er Van Mesdag ontsnapte via een toilet tijdens begeleid verlof en was drie dagen weg

Groningen – Een tbs-gestelde uit de Van Mesdagkliniek in Groningen is in januari drie dagen zoek geweest. Dat maakte de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maandag bekend. Dezelfde maand hield de politie nog twee patiënten uit de kliniek aan die niet terugkeerden tijdens verloven. Meldt Oogtv.nl.

De patiënt die drie dagen wegbleef, nam op 20 januari de benen tijdens een begeleid verlof uit de kliniek. Volgens DJI ontsnapte de tbs-gestelde aan zijn begeleiders tijdens een toiletbezoek. Twee jaar geleden gebeurde dat ook al eens.

Daarop werd, zoals dat altijd gebeurt in dergelijke incidenten, FASTNL ingeschakeld. Dit team is een samenwerking tussen het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie en de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid van de politie. Het kostte dit team drie dagen om de tbs’er weer achter de muren van de kliniek te krijgen. Waar en wanneer de tbs-gestelde is aangehouden is niet bekend gemaakt.

Nog twee patiënten opgehaald door politie

Ook voor twee andere patiënten uit de Van Mesdagkliniek moest FASTNL in actie komen. Op 22 januari keerde een tbs-gestelde van Van Mesdag niet terug van onbegeleid verlof. Deze patiënt verbleef met zogenaamd ’transmuraal verlof’ in een forensisch psychiatrische afdeling buiten de kliniek. Deze tbs-patiënt is dezelfde dag aangehouden door de politie.

Een andere tbs-gestelde onder de verantwoordelijkheid van Van Mesdag, die via een proefverlof buiten de inrichting woonde, meldde zich niet volgens afspraak bij de kliniek. FastNL haalde deze patiënt op en bracht hem terug naar de kliniek.

Foto's