Ongeluk met letsel op drukke Zernike Campus zorgt voor forse verkeersdrukte

Groningen – Op de kruising van het Blauwborgje en het Landleven op de Zernike Campus is vrijdagochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. Meldt Oogtv.nl.

De fietser werd aangereden door een personenauto. Over de ernst van het letsel is niets bekend, maar behandeling in een ambulance was in ieder geval noodzakelijk. De fietser heeft mogelijk bekneld gezeten onder de auto, want de brandweer was aanwezig met een speciaal voertuig om auto’s op te tillen.<

Het ongeluk vond plaats op de Zernike Campus, waar het druk was vanwege de Open Dag van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit zorgde voor flinke verkeershinder, maar inmiddels is de weg weer vrij.

