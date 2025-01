Politie zoekt getuigen van vernielingen bij woning in Noorderstationstraat

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen van meerdere vernielingen bij een woning aan de Noorderstationstraat. Tussen 15 september 2024 en 11 januari 2025 werden er meerdere incidenten gemeld.

Opvallend is dat bij elke vernieling onder andere vlaggetjes aan het hek kapot werden gemaakt. De politie vermoedt dat er meerdere daders betrokken zijn. De incidenten vonden plaats op:

15 op 16 september (avond/nacht)

6 oktober rond 18:00 uur

2 december rond 22:30 uur

10 op 11 januari (avond/nacht)

Mensen met informatie kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000. Vermeld hierbij onderzoeksnummer 2024280764. Beelden van bijvoorbeeld een deurcamera of dashcam kunnen ook helpen.

Foto's