Groningen – Op dinsdag 28 januari 2025 hebben we een actie gedraaid met het oog op dealen rondom het Noorderstationsgebied.

Een persoon hield zich wat verdacht op bij het station. Het onderbuikgevoel van de politie collega’s bleek te kloppen, want niet veel later kwam de dealer en werd er een overdracht waargenomen. De koper bleek een wikkel (vermoedelijk) cocaïne te hebben gekocht en bij de dealer werden vier bolletjes drugs aangetroffen en een mes. De dealer is aangehouden en deze zaak is momenteel bij de politie in onderzoek.

De buurt veilig houden doen we samen! Ben je getuige van een verdachte situatie zoals deze? Meld het dan bij ons via 0900-8844

Foto's