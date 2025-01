Politie zoekt getuigen van motordiefstal op Zernike

Groningen – De politie zoekt getuigen van een motordiefstal vanaf de Zernike Campus. De diefstal vond vorige week woensdag 22 januari plaats.

De motor stond geparkeerd in de omgeving van de straat Landleven. “Het gaat om een BMW R 1250 GS adventure triple black edition bj 2023 met kenteken 77-MT-ZK”, schrijft de politie. “Na de diefstal gingen de daders er lopend vandoor in de richting van Blauwborgje. De mannen droegen zwarte kleding van het merk Northface.” Opmerkelijk detail is dat de personen mogelijk rode duivelsoortjes op hun zwarte helmen hadden.

Mensen die iets gezien hebben, of meer informatie kunnen delen, kunnen contact opnemen met de politie op 0900 88 44. Anoniem kan er met de politie gesproken worden op telefoonnummer 0800 7000.

