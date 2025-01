Pekelder (35)potloodventer liet geslachtsdeel zien in trein

Oude Pekela – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een taakstraf van 60 uren en een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden geëist tegen een 35-jarige man uit Oude Pekela. De man zou talloze keren schennis hebben gepleegd.

De feiten speelden tussen 2022 en 2024. Gedurende die tijd zou de man op tal van verschillende plekken in zijn woonplaats, Groningen en Winschoten zijn geslacht hebben laten zien. Onder andere in de trein, bij de supermarkt, in verschillende winkels, bij een mondhygiënist, op het politiebureau en bij de reclassering.

Ook zou hij een vrouw hebben aangerand in de wc’s van een bioscoop en seksuele handelingen bij zichzelf hebben gefilmd en dit hebben gestuurd naar een medewerker van een woningcorporatie. Meer en bron RTV Noord.

