Man(62) moet drie jaar de cel in vanwege ontucht met kind(6)

Groningen – Een 62-jarige man uit Groningen heeft dinsdag van de rechtbank te horen gekregen dat hij drie jaar de cel in moet. De rechters achten bewezen dat hij ontucht heeft gepleegd met een 6-jarige jongen. Dat meldt RTV Noord.

De zaak heeft gespeeld vanaf juni 2023 tot februari 2024. De jongen logeerde regelmatig met zijn zusje bij de man. Omdat hun ouders uit elkaar zijn, en de 62-jarige man een vaderfiguur voor de vader in het gezin was, werd er regelmatig bij de ‘bonusopa’ gelogeerd. De zaak kwam aan het rollen nadat de jongen tegen zijn moeder had opgebiecht dat de man seksuele handelingen bij hem zou hebben uitgevoerd. Het zusje had ook al het één en ander verteld. De moeder heeft daarop aangifte gedaan.

De man zelf ontkend. Wel is hij op Aruba eerder vervolgd voor ontucht. De rechtbank acht de verklaringen geloofwaardig. De rechters spreken van een ernstig zedenmisdrijf bij een jong kind die aan de zorg van de verdachte was overgeleverd. Tegen de man was eerder een celstraf van vier jaar geëist.

