Drie personen vast voor diefstal met geweld in trein

Uithuizen – Op zondag 27 oktober rond 01:20 uur ontving de politie een melding van een diefstal met geweld in de trein van Uithuizen naar Groningen. Uiteindelijk troffen agenten op het station in Winsum een slachtoffer aan.

Inmiddels heeft de politie drie personen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij deze diefstal met geweld. Dit gaat om een 21-jarige man, een 19-jarige man en een 17-jarige jongen. Alle verdachten komen uit gemeente Het Hogeland.

De drie mannen zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat zij veertien dagen langer vast blijven zitten. De mannen zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Aangezien het onderzoek nog volop aan de gang is, kunnen verder geen mededelingen worden gedaan.

Het onderzoek gaat verder en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Was je hierbij betrokken of weet je wie hier mogelijk bij betrokken was? Of heb je andere informatie voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie. Dit kan via 0900-8844. Anoniem melden kan ook, dit kan via meldmisdaadanoniem.nl of door te bellen naar 0800-7000.

