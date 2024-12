Sint Annen – Aan de Boersterweg in Sint Annen heeft vrijdagmiddag een ongeval plaatsgevonden, hierbij is een paardentrailer in de sloot beland.

Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. In de trailer zat op het moment van het ongeval nog een paard deze werd verdoofd en bevrijd. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse.

