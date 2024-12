OM eist jeugddetentie voor betrokkenheid schietincident in Hoogkerk

Groningen – Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft tegen twee (inmiddels) 18-jarige verdachten uit Groningen 18 maanden jeugddetentie geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Zij worden allebei verdacht van betrokkenheid bij het tot vijfmaal schieten in de Arteveldestraat in Hoogkerk (Groningen) op 20 juni 2023.

De officier van justitie vindt dat er sprake is van een poging doodslag. Bij het schietincident, waarbij vanaf een scooter gericht werd geschoten, raakte wonderwel niemand ernstig gewond.

In deze zaak is eerder ook een 21-jarige man uit Groningen aangehouden. Hij zal zich later nog voor de rechter moeten verantwoorden. Die zaak zal in het openbaar worden behandeld. De zaak van vandaag vond achter gesloten deuren plaats. Dit vanwege de leeftijd van de verdachten.

De rechtbank in Groningen doet op 17 januari 2025 om 13:00 uur uitspraak in de zaak.

