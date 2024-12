Leegstaande boerderij in Ten Boer volledig afgebrand (video)

Ten boer – In een vrijstaande leegstaande boerderij in Ten Boer heeft zaterdag op zondagnacht een grote brand gewoed. Het pand is hierdoor volledig uitgebrand.



De eerste melding bij de brandweer kwam rond 00:20 binnen op de meldkamer. De brandweer schaalde al snel op naar “middel brand”. De brandweer laat weten dat het niet is gelukt om het woonhuis te behouden. Video.

Vanwege waterwinning en slangen over de weg was ten tijde van de brand de N360 gedeeltelijk afgesloten. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. Zie ook.

