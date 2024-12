Marum – Aan het einde van de tweede (en laatste) avond van Feest in de Tent in Marum hebben zich meerdere opstootjes voorgedaan. Dat meldt DVHN.nl

Het was op meerdere plekken in de tent onrustig. In een geval heeft de beveiliging iemand uit de feesttent gezet, waarna de schermutselingen buiten verder gingen. Ongeveer dertig mensen gingen er met elkaar op de vuist. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Foto's