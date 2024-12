Onderzoek naar oorzaak en financiële gevolgen van spoorverzakking

Groningen – Er komt een onderzoek naar de oorzaak en de financiële gevolgen van de spoorverzakking afgelopen week tussen het Hoofdstation en station Europapark. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) laten weten.

Van Niejenhuis reageerde daarmee op vragen van de VVD-fractie. Vorige weekend werd bij onderhoudswerkzaamheden een spoorverzakking geconstateerd op de plek waar de nieuwe Esperantotunnel wordt aangelegd. Daarop werd het treinverkeer stilgelegd. Sinds vrijdag kunnen er weer treinen rijden. “Het verzakte spoor werd veroorzaakt door weggespoeld zand”, vertelt raadslid Rik Heiner. “Wij maken ons zorgen over de consequenties die dit voor ons als gemeente heeft. Had dit voorkomen kunnen worden? En kunnen we er voor zorgen dat dit in de toekomst niet weer gaat gebeuren?”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Hoe kun je dit in de toekomst voorkomen?”

De wethouder zegt het belangrijk te vinden dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende rollen die de partijen hebben. De nieuwe fietstunnel wordt namelijk aangelegd door Combinatie Herepoort. Aanpak Ring Zuid is aangesteld om te opereren tussen Herepoort en de overheden. Van Niejenhuis: “Afgelopen week stond alles in het teken van het herstel, om zo snel mogelijk weer treinen te kunnen laten rijden. Nu dat afgerond is kan er gekeken worden naar de oorzaak. Hoe kun je dit in de toekomst voorkomen? Daarbij moet wel gezegd worden dat we de komende tijd niet zo heel snel weer fietstunnels gaan aanleggen onder het spoor.”

“Resultaten zullen later gedeeld worden”

Van Niejenhuis noemt het belangrijk dat voor dit onderzoek de tijd wordt genomen. “Zodat we goed kunnen constateren wat er is gebeurd. Wij laten ons hierover informeren door Aanpak Ring Zuid. Later zullen we de resultaten van dit onderzoek delen met de raad.” Volgens de wethouder worden ook de financiële gevolgen in het onderzoek meegenomen.

Foto's