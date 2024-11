Politie geeft beelden vrij van overval op Action Hoornsediep (Video)

Groningen – De politie heeft donderdag beelden vrijgegeven van de overval op de Action aan het Hoornsediep WZ vorige week vrijdag.

Een man loopt om 18.30 uur de winkel in en bedreigt een medewerker met een mes. Die krijgt de kassa niet open en vervolgens gaan ze naar de kluis in de winkel. Omdat de overvaller de kluis niet kan vinden, loopt hij de winkel weer in en probeert met het mes de kassalade te forceren.

Als dat niet lukt loopt hij de winkel uit en gaat er zonder buit op een zwarte scooter vandoor.

