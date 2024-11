Man dreigt met mes in de IKEA

Groningen – In het restaurant van IKEA in Groningen is donderdagochtend een man met een mes aangehouden. Volgens ooggetuigen bedreigde de verdachte een andere man.

De politie meldt dat de twee ruzie hadden. Een ooggetuige zegt dat het slachtoffer rustig aan tafel zat in het restaurant, toen de man met het mes hem opeens bedreigde.

Veiligheidspersoneel van IKEA en agenten waren snel ter plaatse en overmeesterden de man met het mes. De bedreigde man is ongedeerd. Dat meldt Dvhn.nl op hun website.

Foto's