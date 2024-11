`Melding grote brand` op slaapboot in Farmsum, 1 gewonde (update)

Farmsum – Aan de Venjelaan in Farmsum is donderdagmiddag rond 16:10 uur brand uitgebroken op een slaapboot. Er was ter plaatse rookontwikkeling op het schip verteld de brandweerwoordvoerder aan 112Groningen.

Ter plaatse was de bemanning al van boord af. De brandweer zocht de brandhaard en ging toen blussen, er werd uit voorzorg opgeschaald naar `grote brand` meldt P2000. Wat er exact aan de hand was is nog onduidelijk. Meer info via VR.

update; Het door brand getroffen schip lag bij een werf voor onderhoud. Tijdens werkzaamheden is brand ontstaan. Een medewerker, die rook heeft geïnhaleerd, is voor controle mee gegaan naar het ziekenhuis.

