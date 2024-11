Politie zoekt getuigen van mishandeling in Nieuwstad na video op sociale media

Groningen – De politie zoekt getuigen van een mishandeling aan de Nieuwstad. Een video van het incident circuleert op sociale media.

In de video is te zien hoe meerdere personen een slachtoffer mishandelen. De politie wil achterhalen wanneer de mishandeling plaatsvond en wie erbij betrokken waren. Ook hoopt de dienst in contact te komen met het slachtoffer.

Mensen met informatie over het incident, de video of andere relevante details worden gevraagd zich te melden. Dit kan via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

