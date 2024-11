Streep door sinterklaasintocht in Hoogezand na ‘dreigingen’ + statement Erica van Lente

Hoogezand – De sinterklaasintocht door Hoogezand en Sappemeer gaat dit jaar niet door. Dat heeft de organiserende stichting besloten, nadat vrijwilligers van het sinterklaasfeest maandag zijn bedreigd. Het is de tweede intocht in de gemeente Midden-Groningen die is afgelast als gevolg van een dreigende situatie.

Dat schrijft de Stichting Vrienden Sinterklaas Intocht Hoogezand Sappemeer op haar Facebookpagina. In Muntendam werd onlangs hetzelfde besloten. Meer en bron Rtvnoord.nl.

De website van de stichting is ook uit de lucht gehaald na de bedreigingen. ‘Daar stonden namen en telefoonnummers op van onze vrijwilligers. Daarom hebben we de site uit voorzorg verwijderd’, laat de stichting weten.

Statement burgemeester Erica van Lente

Vandaag heb ik van de organisatie van de sinterklaasintochten in Hoogezand en Sappemeer begrepen dat het bestuur en de vrijwilligers maandagavond 11 september hebben besloten alle activiteiten op zaterdag 16 november af te gelasten. Het betreft hier de intochten bij de winkelcentra Martenshoek, De Pleiaden, De Hooge Meeren en Sappemeer. De reden hiervoor ligt in een dreiging die één van de vrijwilligersgroepen ervaart. Ook in Muntendam hebben eerder vrijwilligers onder druk geplande sinterklaasactiviteiten afgelast.

Er zijn veel reacties op social media op dit nieuws. Voor veel kinderen in Midden-Groningen zal het een grote teleurstelling zijn dat zij zaterdag Sinterklaas en zijn gevolg niet in levenden lijve zullen kunnen ontmoeten. Het is daarnaast buitengewoon heftig dat vrijwilligers die een groot kinderfeest jarenlang mogelijk hebben gemaakt zich nu genoodzaakt voelen om zich terug te trekken omdat (de intocht van) sinterklaas onderwerp is van een intens en gepolariseerd maatschappelijk debat. Ik kan niet anders dan begrip en respect hebben voor het besluit van de organisatie, vanuit hun zorg voor hun eigen veiligheid en die van bezoekers van de intocht.

Het is blijkbaar niet mogelijk om met elkaar in gesprek te blijven en te kijken wat ons bindt, namelijk het organiseren van een kinderfeest. De afgelopen jaren hebben we gezien, nationaal en lokaal, dat de intocht meebeweegt met de tijdgeest. Ik spreek de wens uit dat we dat samen blijven doen en de intochten op een passende manier kunnen voortzetten in onze gemeente.

Sinterklaasintochten zijn een maatschappelijk initiatief zonder inhoudelijke overheidsbemoeienis. De gemeente is niet betrokken bij de organisatie. De afgelopen jaren is er veel maatschappelijk debat geweest over Zwarte Piet. Ook in onze gemeenschappen zijn verschillende opvattingen en hebben mensen van zich laten horen, ook in de vorm van demonstraties. Demonstreren is een grondrecht. Het onder druk zetten van vrijwilligers of het versturen van dreigbrieven is nooit acceptabel. De organisatoren heb ik dan ook geadviseerd melding of aangifte te doen bij de politie.

