Politie: Van wie werd er nog meer snoep gestolen in Leek op 11 november

Leek – Maandagavond 11 november is er een incident gebeurt nabij De Schans in Leek. Daar heeft een drietal jongeren het snoep afgepakt van een Sint Maarten loper. De jongeren zijn door ons achterhaald. Er is meer snoep aangetroffen dan bij die Sint Maarten loper hoorde.

Mogelijk dat er bij meerdere kinderen Sint Maarten snoep is afgepakt, maar wat niet aan hun is doorgegeven. Dit kan alsnog door een PB(via Instagram politie) te sturen, dan kunnen we kijken hoe we dit gaan oplossen.

