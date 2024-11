Groningen- Aan de Schaaksport in de Groninger wijk Hoornsemeer heeft van donderdag op vrijdag rond 04:00 uur een papiercontainer vlam gevat. Bij de brand kwam veel rook vrij wat richting verzorgingshuis Maartenshof ging.

De brandweer en politie waren snel ter plaatse. De brandweer heeft de brand geblust. Of het Maartenshof hinder had van de rook is niet bekend.

Foto's