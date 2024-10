Man (44) overvallen door 4 daders in woning bij Meerpaal , wie kent deze dader? (+foto)

Groningen – Een 44-jarige man uit Groningen wordt in zijn woning overvallen door vier mannen. Eén van hen doet zich voor als pizzabezorger. Herken jij deze verdachte of heb je meer informatie? Laat het de politie weten.

Op donderdag 8 augustus omstreeks 00:20 uur wordt er bij een woning aan de Meerpaal in Groningen aangebeld. Buiten staat een man met een pizzadoos. Hij geeft aan dat hij een pizza komt bezorgen. De bewoner geeft aan niets te hebben besteld en de bezorger druipt af. De bewoner vertrouwt het niet en gaat achter de man aan. Wanneer hij de bezorger confronteert, haalt de bezorger een vuurwapen uit de doos en dwingt de bewoner terug het huis is.

Bij de woning sluiten drie andere personen aan. De bewoner wordt mishandeld en verliest het bewustzijn. Nadat hij weer is bijgekomen, komt hij erachter dat hij is beroofd. Er zijn onder meer diverse sieraden, geld en een telefoon weggenomen. De vier verdachten zijn na de beroving gevlucht.

Signalement

De verdachte op de beelden is een man met een donkere huidskleur. Hij heeft een korte baard en snor en droeg een bril. Daarnaast droeg hij een zwarte pet, een zwarte jas en een zwarte broek. Daaronder droeg hij witte schoenen. Hij heeft een smal postuur.

Tips

Herken jij de verdachte op de foto? Of weet jij waar diegene zich bevindt? Laat het de politie dan weten. Ook is de politie nog op zoek naar de andere drie personen, die verdacht worden van betrokkenheid bij deze woningoverval. Via deze verdachte waar we nu beelden van naar buiten brengen, kunnen we mogelijk ook bij de andere verdachten komen en de zaak oplossen. Ze komen graag met je in contact als je meer weet. Bel de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem kan dat ook, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

