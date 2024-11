112 tijdelijk onbereikbaar geweest in deel Groningen

Groningen – Het landelijk nummer 112 is tijdelijk onbereikbaar geweest voor een deel van de mensen in de provincie Groningen die met een vaste telefoonlijn hebben geprobeerd 112 te bellen. Dit is op 29 oktober geconstateerd en meteen door KPN hersteld.

De oorzaak was gelegen in een menselijke fout bij de update van het netwerk van KPN. Mensen in Groningen die vanaf een vaste telefoonlijn belden, kwamen niet in alle gevallen bij de alarmcentrale terecht. KPN heeft dit na constatering door de Landelijke Meldkamer Samenwerking meteen hersteld. Onderzoek vindt plaats hoe dit heeft kunnen ontstaan en daar waar mogelijk worden verbetermaatregelen doorgevoerd. 112-oproepen via het mobiele netwerk vanuit Groningen ondervonden geen problemen.

Melders teruggebeld

De mensen die in de 48 uur voordat de vaste lijn hersteld was 112 hebben proberen te bereiken, zijn allemaal teruggebeld om te verifiëren of er alsnog noodhulp nodig was. Hieruit bleek dat men via andere kanalen alsnog de nodige hulp had verkregen.

Over de Landelijke Meldkamer Samenwerking

De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) is een onderdeel van politie en beheert het netwerk van meldkamers waarop politie, veiligheidsregio/brandweer, ambulance en de Koninklijke Marechaussee hun meldkamerfuncties kunnen uitoefenen.

