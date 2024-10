Groningen – In een kelderbox onder de Goudflat aan de Goudlaan in de Stad heeft zondagmiddag kort een tafel vlam gevat. De brandweer welke snel ter plaatse was heeft zo ergere schade weten te voorkomen.

De brandweer heeft het pand geventileert en Stichting Salvage gaat met de bewoners kijken naar de schade. Bij de brand raakte niemand verder gewond.

Foto's