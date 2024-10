Grote vechtpartij in Poelestraat, man uit Emmen aangehouden

Groningen – Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een 23-jarige man uit Emmen opgepakt na een grote vechtpartij in de Poelestraat. De man beledigde agenten. Zegt Oogtv.nl.

De vechtpartij ontstond in de vroege ochtend. Ongeveer tien personen gingen met elkaar op de vuist. De politie rukte met meerdere eenheden uit. Toen zij ter plaatse kwamen was de rust nagenoeg al weer teruggekeerd.



“Op straat kwamen wij de 23-jarige man tegen”, meldt de politie. “Hij gedroeg zich agressief en maakte beledigingen in onze richting. Uiteindelijk hebben wij hem aangehouden.”

Al snel bleek dat de persoon in bezit was van drugs. “Bij het fouilleren troffen wij 25 bolletjes aan in de kleding van de verdachte. Hij is overgebracht naar het politiebureau. We zijn inmiddels een onderzoek gestart naar de situatie.”

Foto's