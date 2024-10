Groningen – Bij het politiebureau aan de Rademarkt in Stad zijn afgelopen nacht meerdere ramen bekogeld, waardoor er grote barsten in het glas ontstonden.

De politie heeft de zaak in onderzoek, zegt een woordvoerder. ‘We willen graag weten of het vernieling is, of dat er meer achter zit.’

Zie hier de video van Sikkom.nl

