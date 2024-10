Grote Oefening Brandweer Veendam trekt veel belangstelling en zoekt nieuwe vrijwilligers

Veendam – Op zaterdag 19 oktober heeft Brandweer Veendam een succesvolle Grote Oefening gehouden op het Museumplein in het centrum van Veendam. De oefening, die plaatsvond van 13.00 tot 16.00 uur, stond in het teken van technische hulpverlening.

Tijdens de demonstratie simuleerde de brandweer een ongeval waarbij slachtoffers uit een voertuig moesten worden bevrijd. Bezoekers kregen de kans om van dichtbij te zien hoe de brandweer deze levensreddende technieken inzet.

Unieke ervaring voor bezoekers

Naast het kijken naar de demonstratie kregen bezoekers ook een unieke kans om zelf actief mee te doen. Onder begeleiding van brandweervrijwilligers konden deelnemers ervaren hoe het is om met ademlucht te lopen of een auto open te knippen. Deze hands-on activiteiten trokken veel belangstelling van jong en oud.

Burgemeester aanwezig en betrokken

De onlangs geïnstalleerde burgemeester van Veendam was ook aanwezig bij de Grote Oefening. Ze nam de tijd om kennis te maken met het brandweerteam en besloot zelfs om zelf te ervaren hoe het is om met ademlucht te lopen. De burgemeester toonde zich zeer betrokken en complimenteerde de brandweer voor hun inzet en professionaliteit.

Brandweer Veendam zoekt nieuwe vrijwilligers

Tijdens het evenement benadrukte de brandweer ook dat ze op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Belangstellenden die een bijdrage willen leveren aan de veiligheid in hun omgeving, kunnen zich aanmelden om vrijwilliger te worden bij Brandweer Veendam. De brandweer biedt uitgebreide trainingen en een hecht team waarin je een belangrijke rol speelt in noodsituaties.

De Grote Oefening was niet alleen een kans om de expertise van de brandweer in actie te zien, maar ook een gelegenheid om nieuwe geïnteresseerden te werven voor het team. De organisatie was tevreden met de grote opkomst en het enthousiasme van het publiek.

Foto's