Elektrische auto vat vlam bij tankstation: “Voertuig moet twee dagen in container met water staan”

Bij tankstation De Witte Molen langs de A28 bij Haren heeft zaterdag brand gewoed in een elektrische auto. Voor de brandweer was het een flinke klus om de situatie onder controle te krijgen.

De melding van de brand kwam rond 13.20 uur binnen bij de hulpdiensten waarbij er naast een tankautospuit van brandweer Haren ook een tankwagen en een schuimblusvoertuig naar de locatie werden gestuurd. “We zijn op dit moment nog steeds aanwezig”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper rond 15.30 uur. “Het wachten is op de komst van een dompelbak. De verwachting is dat deze binnen een half uurtje ter plaatse is. Een dompelbak is een open bak die waterdicht is. Hier gaan we de auto in plaatsen waarbij we de bak met water vullen. Het voertuig moet hier 48 uur in staan om de hitte uit de accu te krijgen.”

Waterscherm

Volgens Bosklopper stond het voertuig aan de lader toen het mis ging: “Op een gegeven moment begon het voertuig te roken. Daarop zijn de hulpdiensten gebeld. Toen wij arriveerden waren er vlammetjes zichtbaar. Wij hebben een waterscherm aangelegd waarmee we wilden voorkomen dat de overkapping vlam zou vatten. Het energiebedrijf kwam ter plaatse om de stroom er af te halen. Toen dit was afgesloten hebben we het voertuig onder de overkapping vandaan getrokken.”

Weg korte tijd afgesloten

Vanwege de brand was de A28 in de richting van Assen korte tijd afgesloten. “Het ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Omdat daarmee de verkeersveiligheid in het geding was hebben we de weg korte tijd af moeten sluiten. Inmiddels is de snelweg weer open voor het verkeer.”

Foto's