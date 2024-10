Auto volledig uitgebrand op Sietse Veldstraweg bij Den Ham

Den Ham – Op de Sietse Veldstraweg nabij Den Ham is zaterdagmiddag een auto volledig uitgebrand. De bestuurder ontdekte tijdens het rijden dat er iets mis was toen de auto in brand vloog.

Binnen korte tijd stond het voertuig volledig in lichterlaaie, waardoor een grote zwarte rookpluim van veraf te zien was. De brandweer van Oldehove was snel ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle. Ondanks hun inzet kon niet worden voorkomen dat de auto volledig verloren ging. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident.

