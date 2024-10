Rechter verbiedt opvang vluchtelingen in manege aan Leegeweg, eigenaar moet spandoek weghalen

Groningen – Op het erf van een monumentale manege aan de Leegeweg, tussen Vinkhuizen en Gravenburg, mag geen opvang komen voor 65 vluchtelingen. De rechter zet een streep door de vermeende plannen van de eigenaar van de boerderij. Ook een spandoek wat de eigenaar tegen het pand hing, moeten per direct worden weggehaald. Dat meldt OOGTV.nl.

Dat bepaalde de rechtbank in Groningen vrijdag in een kort geding.

De zaak werd aangespannen door de koper van een perceel grond rond de boerderij. Die wil op deze grond een aantal woningen bouwen. Volgens de koper was het de afspraak dat ook de boerderij zou worden herontwikkeld door een vastgoedontwikkelaar, de eigenaar van de boerderij.

De bouwer van de woningen trok in eerste instantie samen op met de vastgoedontwikkelaar richting de gemeente. Gezamenlijk werd er een vergunning aangevraagd aan voor het project. Maar er werd een Bibob-onderzoek uitgevoerd voorafgaand aan de aanvraag. Zo’n onderzoek wordt gedaan om te voorkomen dat een overheid (in dit geval de gemeente) onbewust criminaliteit faciliteert, bijvoorbeeld door het verlenen van een vergunning.

Dat onderzoek pakte negatief uit voor de eigenaar van de voormalige manege. De bouwer van de woningen kreeg wel een vergunning om door te gaan met zijn plannen.

Groot spandoek tegen boerderij

In juli van dit jaar besloot de eigenaar van de manege vervolgens een groot spandoek aan de boerderij te hangen. Daarop viel te lezen dat de eigenaar van de boerderij van plan was om 65 vluchtelingen in de boerderij te huisvesten.

Dat zorgde voor onrust bij potentiële kopers van de woningen. Verschillende kopers trokken zich terug, waardoor de verkoop stokte. Nu zijn te weinig van de geplande woningen rond de boerderij verkocht om door te kunnen met de bouw.

De eigenaar van de boerderij hield echter vol dat hij van plan was vluchtelingen in de boerderij op te vangen. De gemeente liet in juni al weten dat dat absoluut niet mocht. Maar de eigenaar hield vol dat hij in zijn recht stond. Hij stelde het pand kosteloos aan een organisatie te willen verlenen om mensen op te vangen die al een verblijfsvergunning hebben.

Geen vluchtelingen, spandoek weg

Daar stak de rechter vrijdag een definitief stokje voor. De eigenaar van de boerderij mag echt geen vluchtelingen opvangen in de boerderij. Doet hij dat wel, dan dreigt een dwangsom van een half miljoen euro.

Ook moet hij het spandoek op de boerderij weghalen en mag hij niet meer zeggen dat er vluchtelingen in de boerderij gaan komen. Doet hij dat wel, kost hem dat 10.000 euro per overtreding.

De eigenaar van de boerderij wordt daarnaast verplicht om zijn uitspraken over de vluchtelingenopvang in de boerderij te rectificeren. Binnen twee weken moet deze in De Regiokrant staan.

Foto's