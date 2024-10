Woningbrand aan Hoofdweg in Harkstede, twee mensen gewond naar ziekenhuis, 1 hond is overleden

Harkstede – Aan de Hoofdweg in Harkstede is vrijdagochtend een woningbrand uitgebroken. Bij de brand zijn twee mensen gewond geraakt.

De brandweer schaalde de brand meteen op, omdat er nog mensen in de brandende woning aanwezig waren. Er was sprake van grote rookontwikkeling in de woning.

Twee mensen zijn uit het huis gered en naar het ziekenhuis overgebracht. Ook zijn vijf personen direct nagekeken door ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie. Een hond die tijdens de brand in de woning was, heeft de brand helaas niet overleefd. Meer info via VR.

