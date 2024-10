Politie arresteert jongen(18) na korte gijzeling bij mbo-instelling in De Wijert

Groningen – Een studente werd donderdagmiddag korte tijd gegijzeld in het gebouw van mbo-instelling Noorderpoort aan de Hora Siccamasingel in De Wijert. De situatie eindigde zonder gewonden en de verdachte is door de politie aangehouden.

Dat meldt stadsblog Sikkom vrijdagmiddag.

De gijzeling begon iets na twee uur, toen een jongeman (onbekend bij de school) het gebouw binnenging. Hij trok het meisje, met wie hij een verleden had, bij haar haren mee naar beneden. De jongen leek haar als menselijk schild te gebruiken, en er bestond het vermoeden dat hij een wapen bij zich had. Hierdoor durfden personeel en studenten niet in te grijpen.

De politie kwam snel ter plaatse en wist de jongen te overmeesteren. De verdachte, een 18-jarige man uit Groningen, wordt verdacht van bedreiging en mogelijke zware mishandeling. Noorderpoort heeft professionele hulp ingeschakeld voor het meisje en voor studenten en personeel die door het incident zijn geschrokken.

Foto's