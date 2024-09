Kwekerij aangetroffen en contant geld in de Vlierstraat Groningen

Groningen – De politie heeft vrijdagochtend in een woning aan de Vlierstraat (Selwerd) een hennepkwekerij opgerold. Zij kwamen deze kwekerij met ruim 100 hennepplanten op het spoor dankzij binnengekomen informatie. De bewoner was niet thuis. Hij zal later worden gehoord.

Tevens is er op een verborgen plek een aanzienlijk geldbedrag aangetroffen en in beslag genomen. Onderzoek is in volle gang.

Gevaren

Wat zijn de gevaren van een hennepkwekerij?

– Brand- en ontploffingsgevaar door kortsluiting, oververhitting en lekkage;

– Grote schade aan de woning, zoals lekkages en brandschade;

– Criminelen die zich bezighouden met illegale hennepteelt gebruiken onderling veel geweld;

– Woningcorporaties en energiebedrijven draaien op voor de kosten van illegaal afgetapte energie.

Tips

Heb je informatie over een hennepkwekerij ergens in een woning of een andere plek? Bel dan naar de politie 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000!

Foto's