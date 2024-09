Qbuzz gaat over op WhatsApp

Groningen – Vervoersmaatschappij Qbuzz gaat vanaf 17 oktober 2024 van het platform X af. Dat meldt de vervoerder op haar X pagina (voormalig Twitter). Het platform X heeft enige tijd geleden veranderingen doorgevoerd, waardoor het niet meer goed toegankelijk is.

Qbuzz laat weten dat men sinds gisteren donderdag 19 september de mogelijkheid heeft om al je reisinformatie van Qbuzz via WhatsApp te ontvangen.

Qbuzz is de eerste vervoerder in Nederland welke reisinformatie via Whatsapp deelt. De laatste updates over bijvoorbeeld verstoringen of wijzigingen krijgt men namelijk direct in WhatsAppmeldingen te zien. Meer informatie vindt u hier.

Hoe werkt het?

1. Volg het WhatsApp-kanaal van Qbuzz Groningen Drenthe

2. WhatsApp opent het juiste kanaal voor je. Kies “Kanaal bekijken” om verder te gaan.

3. Druk op “Volgen” om updates te ontvangen.

4. Stel je meldingen in. Ontvang ze direct als pushbericht, of bekijk ze zelf in de app.

De reisinformatie blijft ook beschikbaar via de reisplanner 9292 en Qbuzz.nl/gd.

