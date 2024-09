Gemeente mag grillroom Cairo van de rechter sluiten

Groningen – De burgemeester van de gemeente Groningen mag Grillroom Caïro in de Peperstraat sluiten. Dat heeft de rechter vrijdag beslist. Het bedrijf heeft geen exploitatievergunning en het is maar zeer twijfelachtig op de onderneming die vergunning in de (nabije) toekomst wel krijgt.

De oud-eigenaar heeft zich in het verleden schuldig gemaakt aan een drugsdelict en valsheid in geschrifte. Vanwege de criminele verdenkingen liep tegen de oud-eigenaar een integriteitsonderzoek (BiBob). De uitkomst is volgens de gemeente negatief. De neef van de oud-eigenaar nam in juni de zaak over. De neef stapte ruim een week geleden naar de rechter om de sluiting van zijn zaak te voorkomen.

Geen strafblad

De nieuwe uitbater heeft geen strafrechtelijk verleden, dus zou hij wel in aanmerking kunnen komen voor een exploitatievergunning. Hij wist ten tijde van de overname niet dat de zaak niet in het bezit was van deze vergunning. Dat gelooft de rechter niet. In juli heeft de nieuwe eigenaar alsnog een aanvraag ingediend voor deze vergunning.

Relatie

Dat de gemeente twijfelt aan de integriteit van deze nieuwe eigenaar vindt de rechter wel voorstelbaar. Beide mannen hebben niet alleen een familiaire band. Tot voor kort was er ook sprake van een financiële relatie. Voor de rechter telt ook mee dat deze zakelijk band pas zeer recentelijk is verbroken.

Foto's