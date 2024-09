Lekkage in Farmsum bleek palmolie (update)

Farmsum – In Farmsum ontstond woensdagochtend een lekkage.

In maart was er ook al een lekkage in die omgeving.

Medewerkers van de naastgelegen scheepswerf Niestern-Sander kregen last van hun keel. Het bedrijf is inmiddels ontruimd, laat de brandweer weten.

Update:

De lekkage ontstond tijdens schoonmaakwerkzaamheden bij Verborg Group. Volgens John Borgesius, een van de eigenaren, is de gelekte palmolie niet schadelijk voor mens en dier. Volgens hem is er zo’n vijfhonderd liter weggelekt, nadat een afsluiter per ongeluk opengezet was. ‘Daardoor is het in het hemelwater terechtgekomen, dat had absoluut niet gemogen.’

Een schoonmaakbedrijf gaat de palmolie uit het water halen. ‘De sluis is dicht gezet, de afvoer is dicht gezet. Gelukkig staat de wind goed, alles blijft in de haven.’ Mekdt Rtvnoord.nl.

Foto's