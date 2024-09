Winsum – Een man is woensdagmorgen (vermoedelijk) met zijn scootmobiel in het water beland bij de Schouwerzijlsterweg bij Winsum zegt de brandweer. De melding was persoon te water.



Hij is eruit geholpen en werd gecontroleerd door ambulancepersoneel. De man was erg geschrokken en ging mee naar het ziekenhuis verteld een politie woordvoerder aan 112Groningen.

