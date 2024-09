Meer dan 2.000 asielzoekers in Ter Apel, cijfers zijn weer openbaar na gedoe

Ter Apel – Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat weten dat er de afgelopen twee nachten meer dan 2.000 asielzoekers hebben overnacht in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Afgelopen nacht waren het er 2.073, een nacht eerder 2.062.

Woensdag was er volgens woordvoerder Laura Bossink van het aanmeldcentrum in Ter Apel ‘al 24 uur koortsachtig overleg’ tussen het COA en het ministerie van Asiel en Migratie over het publiceren van de cijfers.

Het COA vermeldde de cijfers niet op zijn website en volgens het ANP kwam dat doordat het COA dat niet meer mocht doen van het ministerie. Dat meldt Rtvnoord.

