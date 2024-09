Politie zoekt beelden en getuigen van beschieting auto Erasmusweg Hoogezand

Hoogezand – Aan de Erasmusweg in Hoogezand is woensdag op donderdagnacht geschoten op een rijdende auto. Daarvan ontving de politie rond 00:15 uur een melding. De auto raakte beschadigd maar niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar beelden en getuigen van het incident.

De politie ontving in de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 september melding dat een zwarte personenauto meermaals zou zijn beschoten op de Erasmusweg in Hoogezand. Dat gebeurde even voor 00:15 uur. De bestuurder, die op dat moment alleen in de auto zat, raakte hierbij niet gewond. De auto liep wel verschillende beschadigingen op.

Beelden en getuigen gezocht

De politie is direct na de melding een onderzoek gestart. Daarbij is ook sporenonderzoek gedaan in de omgeving van de Erasmusweg. Ook worden er camerabeelden uit het gebied bekeken.

Heeft u in de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 september iets verdachts gezien of gehoord rondom de Erasmusweg? Of heeft u beelden uit de nabije omgeving? En heeft u de politie nog niet gesproken? Dan komt de politie graag met u in contact. Neem contact op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Foto's

Deel dit artikel

Social media