Wildervank: Politie schakelt hulp in van brandweer

Wildervank – De politie schakelde woensdagmiddag de hulp in van de brandweer uit Veendam vanwege vermoedens over een drugslab aan de Prinsenhof in Wildervank. Een deel van de straat werd om deze reden afgezet. De brandweer en politie onderzochten of er stoffen vrijkwamen die gevaarlijk zouden zijn voor de buurt.

In de woning werd inderdaad een stof gevonden die gerelateerd kan zijn aan een drugslab. Deze is echter niet gevaarlijk voor de omgeving. Dat meldt Dvhn.nl woensdagavond.

Foto's