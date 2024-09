Marum – Op de Haarsterweg op de grens tussen Groningen en Friesland in Marum is donderdagmorgen een bestelwagen na het uitwijken voor een vrachtwagen de macht over het stuur verloren, en tegen een boom tot stilstand gekomen.

De bestuurster van de auto zou er met enkele schaafplekken vanaf zijn gekomen meldt Rtvnoord in hun 112Blog.

