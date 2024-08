Politieagent mishandeld na ruzie onder grote groep jongeren op zomerkermis Grote Markt

Gerard de Jonge (via X) & bron: Oogtv.nl

Gerard de Jonge (via X) & bron: Oogtv.nl

Groningen – De politie moest er vrijdagavond aan te pas komen, nadat op de zomerkermis op Grote Markt ruzie ontstond tussen een grote groep jongeren.

Volgens teamchef Gerard de Jonge van de politie in het centrum werd daarbij ook één van zijn collega’s mishandeld. De verdachte van deze mishandeling werd meteen ingerekend en ingesloten.

Het incident is één van de zoveelste in een reeks op Groningse kermissen dit jaar. Een paar maanden geleden zag de gemeente zich genoodzaakt de Meikermis op één dag eerder te laten sluiten, ook toen vanwege een een grote vechtpartij. In april van dit jaar werd de kermis op de Reitdiephaven ‘geterroriseerd’ door groepen jongeren, met onder meer geweld, bedreigingen en berovingen.

Foto's