Groningen – Op de Helperweg heeft vrijdagavond een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een scooter. Dat meldt OOGTV.nl

De bestuurder van de scooter raakte daardoor gewond en is overgebracht naar een ziekenhuis.

Over de oorzaak van het ongeval is niks bekend nog. De weg was deels gestremd door het ongeluk.

Foto's