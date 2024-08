Vuurwerk door brievenbus in Beijum gegooid, politie zoekt getuigen

Groningen – Onbekenden hebben brand proberen te stichten in een woning aan de Fultsemaheerd in de wijk Beijum. De politie is op zoek naar getuigen. Dat meldt OOGTV.nl

Het incident gebeurde afgelopen woensdagavond. Volgens de politie vond de brandstichting plaats tussen 21.00 en 21.30 uur. Volgens de nieuwswebsite Beijumnieuws hadden de bewoners net hun kindje naar bed gebracht toen er vuurwerk door de brievenbus werd gegooid en in de hal terecht kwam. De schade is beperkt gebleven maar de schrik was groot.

De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de toedracht en wil weten of mensen ook iets verdachts hebben gezien. “Heb je mensen gezien die zich opvallend of verdacht gedroegen in de omgeving? Heb je onbekende voertuigen als auto’s of fietsen gezien? Of ben je in bezit van mogelijke camerabeelden? Dan komen we graag met jou in contact.” De politie is bereikbaar op 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.

