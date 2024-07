Ter Apel – Aan de Munnekemoer Oost is dinsdagavond rond 23:00 uur na bliksem inslag een boom op een auto terechtgekomen.

De bestuurder werd opgevangen in een woning. Of er gewonden bij vielen is niet bekend. De schade is groot.

Het overige noodweer viel erg mee in onze Provincie, even was er forse regenval en wat onweer. Er kwamen een paar meldingen van wateroverlast binnen.

