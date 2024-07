Den Horn – Een motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Weersterweg in Den Horn. De motorrijder, die hard ten val kwam, is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Hulpdiensten rukten op grote schaal uit. De traumahelikopter vloog ook naar Den Horn. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Dat meldt DVHN.nl

Foto's