Opnieuw vernielingen sportpark Esserberg, vv Helpman hekelt lakse houding gemeente (Video)

Groningen – Voetbalvereniging Helpman is boos op de gemeente, omdat de beveiligingscamera’s buiten op het sportpark nog steeds niet werken. Meldt Oogtv.nl.

Er is namelijk opnieuw een poging tot inbraak geweest, waarbij vernielingen zijn aangericht. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag bij Helpman op sportpark De Esserberg. Een ruit van de bestuurskamer is ingegooid of ingeslagen. Tot voor zover bekend is er niks gestolen. Video.

Afgeschrikt

“Ik denk dat het alarm de inbrekers heeft afgeschrikt”, aldus Helpman voorzitter Jan van der Lei. “Ik kreeg rond half één een melding. Ik heb toen naar de beelden van de camera’s binnen gekeken, maar ik zag geen beweging in de kantine”.

Veel incidenten

Het was het zoveelste incident op sportpark De Esserberg. Kort geleden had Helpman net als Rugby Club Groningen te maken met inbraak, brandstichting en vernieling. “De laatste jaren waren er zeker tien tot vijftien incidenten”, zegt Van der Lei.

Gemeente laks

Daarom hangen er buiten camera’s aan palen, maar die staan niet aan. “De camera’s staan er al vier, vijf jaar”, aldus Van der Lei. “Maar ze werken niet vanwege een gebrek aan bandbreedte. Maar nu ligt er glasvezel. Ik snap niet dat de gemeente er geen haast mee maakt. Ze zijn heel laks”.

“De gemeente moet wat doen, want dit was perfect opgevangen door de camera’s. Ik accepteer dit niet. Zij moeten voor de beveiliging zorgen”.

De boze Van der Lei gaat nu zelf actie ondernemen: “De politie is vandaag langs geweest en zij vertelden me dat ik ook buiten zelf camera’s mag ophangen. Die ga ik nu bestellen bij Bol.com en morgen hangen ze er.”

Foto's

